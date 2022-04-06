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Чехия передала Украине танки и боевые машины

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Мы не одни в войне с российским злом

Чехия передала Украине танки и боевые машины

Новина українською

Чешская Республика отправила поездом в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин, чтобы помочь стране защититься от атак россии.

Как пишет Радио Прага, это дар чешской армии, о котором договорились союзники в рамках Североатлантического альянса.

Как сообщил чешский депутат Ондржей Бенешик, поставки для украинской армии будут продолжаться.

«Зафиксированы поставки чешских БМП и танков Т-72. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки», — написал он в Twitter.

Напомним, западные союзники работают над тем, чтобы передать Украине военную технику, которая осталась в Восточной Европе со времен распада СССР. Ранее Словакия согласилась передать комплексы противовоздушной обороны С-300 в обмен на поставки американских комплексов Patriot. Киев также просит самолеты и другие вооружения, однако процесс тормозится опасениями стран за свою безопасности. В частности, по этой причине Болгария отказалась от поставок самолетов в Украину.

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В статье: война с Россией
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