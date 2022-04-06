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В посольство рф в Бухаресте врезался автомобиль - водитель погиб

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В посольство рф в Бухаресте врезался автомобиль - водитель погиб

facebook.com/BalkanObserverforUkraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, в ночь на 6 апреля, в посольство рф в Бухаресте врезался автомобиль.

Авто влетело в ограду и загорелось.

Сообщается, что водитель погиб.

Уже установили личность погибшего - им был журналист Богдан Драгичи, глава Антидискриминационного альянса всех родителей ТАТА (Alianţa Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor).

Есть версия, что это было намеренное действие водителя.

Со своим мнением влезли и в самом посольстве.

"Какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча", - сообщает посольство.

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В статье: война с Россией
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