В посольство рф в Бухаресте врезался автомобиль - водитель погиб

Сегодня, в ночь на 6 апреля, в посольство рф в Бухаресте врезался автомобиль.

Авто влетело в ограду и загорелось.

Сообщается, что водитель погиб.

Уже установили личность погибшего - им был журналист Богдан Драгичи, глава Антидискриминационного альянса всех родителей ТАТА (Alianţa Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor).

Есть версия, что это было намеренное действие водителя.

Со своим мнением влезли и в самом посольстве.

"Какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча", - сообщает посольство.