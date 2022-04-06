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Число танков близится к 700. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Сотня рашистов завершили свой поход навсегда

Число танков близится к 700. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной по состоянию на утро 6 апреля.

С момента вторжения захватчик уже потерял 18 600 солдат (+100 в сутки).

Танков было уничтожено 684 (+8 в сутки), боевых бронированных машин – 1861 (+3), артиллерийских систем – 332, РСЗО – 107, средств ПВО – 55, автомобильной техники – 1324 (+2).

Количество уничтоженных самолетов не изменилось – 150, в графе вертолеты прибавилось один – 135 единиц, число сбитых беспилотников приближается к сотне – сейчас 96 (+2).

Другие потери россиян:

  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • специальная техника – 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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