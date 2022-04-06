Число танков близится к 700. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Сотня рашистов завершили свой поход навсегда
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной по состоянию на утро 6 апреля.
С момента вторжения захватчик уже потерял 18 600 солдат (+100 в сутки).
Танков было уничтожено 684 (+8 в сутки), боевых бронированных машин – 1861 (+3), артиллерийских систем – 332, РСЗО – 107, средств ПВО – 55, автомобильной техники – 1324 (+2).
Количество уничтоженных самолетов не изменилось – 150, в графе вертолеты прибавилось один – 135 единиц, число сбитых беспилотников приближается к сотне – сейчас 96 (+2).
Другие потери россиян:
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Популярное сейчас
- Следом за Таврией. Еще один украинский клуб прекратил существование
- Россияне готовят аэродром в Тирасполе для приема самолетов - Генштаб ВСУ
- Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько крылатых ракет врага уничтожили за сутки
- Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
Новости по теме
- 01:01 Украинские Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько крылатых ракет врага уничтожили за сутки
- 00:20 Украинские Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась
- 23:45 Украинские Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки