Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 6 апреля

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 6 апреля. Согласовано 11 гуманитарных коридоров:

▪ Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

▪ Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

▪ Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

▪ Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

▪ Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

▪ Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

▪ Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сборов: проспект Химиков, 28.

▪ Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

▪ Из города Попасная в Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42.

▪ Из поселка Горное в город Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13.

▪ Из города Рубежное в Бахмут.