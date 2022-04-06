Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 6 апреля
Актуальная информация в контексте войны
ОП
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 6 апреля. Согласовано 11 гуманитарных коридоров:
▪ Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
▪ Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
▪ Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
▪ Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
▪ Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
▪ Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
▪ Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сборов: проспект Химиков, 28.
▪ Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
▪ Из города Попасная в Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42.
▪ Из поселка Горное в город Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13.
▪ Из города Рубежное в Бахмут.
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