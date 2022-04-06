Бывший мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов
Предатель
РИА
Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не просто перешел на сторону орков, но и передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Мэр Рубежного – там совсем все плохо. В том плане, что мэр, кроме того, что он перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает с точки зрения выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уже стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией".
"Тем не менее, мы немножко поломали им планы. Орки хотели сделать красивую картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, и как их в городе с радостью встречают. Я сделал представление на президента, и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что "мэр теперь никто" и он не нужен никому, даже оккупантам".
Популярное сейчас
- Английский день в ЛЧ, де Дзерби верен Шахтеру, Игуаин завязывает с футболом. Главные новости за 5 апреля
- Бенфика - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Бенфика – Ливерпуль 1:3. Весомая заявка на полуфинал
- Данилов: Общество в Белгородской народной республике начало что-то понимать
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
- 01:01 Украинские Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько крылатых ракет врага уничтожили за сутки
- 00:20 Украинские Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась
- 23:45 Украинские Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки