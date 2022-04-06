Бывший мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов

Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не просто перешел на сторону орков, но и передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Мэр Рубежного – там совсем все плохо. В том плане, что мэр, кроме того, что он перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает с точки зрения выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уже стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией".