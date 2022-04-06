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Бывший мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов

Общие новости
(2 голосов)

Предатель

Бывший мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов

РИА

Новина українською

Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не просто перешел на сторону орков, но и передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Мэр Рубежного – там совсем все плохо. В том плане, что мэр, кроме того, что он перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает с точки зрения выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уже стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией".

"Тем не менее, мы немножко поломали им планы. Орки хотели сделать красивую картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, и как их в городе с радостью встречают. Я сделал представление на президента, и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что "мэр теперь никто" и он не нужен никому, даже оккупантам".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергей Гайдай

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