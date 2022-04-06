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"Я научился большему, чем мог сам поделиться". ВИДЕО как иностранцы помогают Украине

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"Я научился большему, чем мог сам поделиться". ВИДЕО как иностранцы помогают Украине

Новина українською

Армия Inform (информагентство Минобороны Украины) опубликовало видеосюжет о помощи иностранных добровольцев Украинской Армии.

В основе сюжета – небольшие интервью трех специалистов, работающих в Николаеве.

Карл, парамедик из Британии с десятилетним опытом, рассказывает, насколько важно, чтобы украинские воины умели оказать экстренную помощь своим собратьям на поле боя и гражданским, оказавшимся в зоне боевых действий. "Я видел женщин и детей под обстрелами – такого не должно быть. Если Запад не решителен – мы (ветераны) будем действовать", - говорит Карл. Он работает над тем, чтобы получить лучшее в мире медицинское оборудование для украинских морпехов.

"Никто не имеет права вам указывать. Это Украина – не россия", - резюмирует британец.

Крис – инструктор снайперов из США, он восемь лет служил в полку рейнджеров. Пять раз выполнял задания по всему миру. "Когда я увидел, что россия вторглась, я знал, что мир должен помочь Украине. Ибо, если не помочь вам, война пойдет дальше по миру", говорит Крис.

При этом он поражен умением украинских воинов: "Опыт, знания от украинцев… это открыло мои глаза. Я научился большему, чем мог сам поделиться".

Эйра, инженерный инструктор из Норвегии, рассказывает, что ее опыт – это "много взрывов". Она говорит о благодарности украинцев, и это очень сильно мотивирует. Эйра указывает, как грязно воюют россияне. Она говорит, что иностранные добровольцы будут делать все, что в их силах столько, сколько нужно. "До конца этой войны, в которой мы победим!"

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В статье: война с Россией
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