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Потерь нет. ВИДЕО, как в российском Михайловске появилась аллея свежих могил десантников

Общие новости
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ВСУ постарались

Потерь нет. ВИДЕО, как в российском Михайловске появилась аллея свежих могил десантников

Новина українською

Министерство нападения россии крайне неохотно публикует данные о потерях личного состава в войне с Украиной. В последний раз называлась цифра 1351 погибшего. Впрочем, все понимают, что масштабы гораздо больше. Очередное подтверждение – новое видео, появившееся в сети. На нем видно, что на кладбище города Михайловск (Ставропольский край) появилась аллея из свежих могил, над которыми развеваются флаги десантных войск российской армии (и один флаг морской пехоты). В общей сложности можно насчитать 25 уничтоженных Украинской Армией оккупантов. И это, отметим, только один город и десантники, к которым у россиян всегда было особенное отношение (то есть и хоронят их открыто).

Остается напомнить, что по данным Генштаба ВСУ в Украине уже было уничтожено около 18 600 российских солдат. Продолжение следует…

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В статье: война с Россией
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