В российском Белгороде вновь работает ПВО, школы "заминированы"
В Курской области говорят о попытке обстрела погранперехода
В российском Белгороде, который находится недалеко от границы с Украиной, вновь прогремели взрывы. Как пишут в сети, утром 6 апреля здесь сработала система ПВО. Жители города массово публикуют фотографии следа от ракеты в небе над Белгородом.
В то же время глава города заявил, что в области и в самом Белгороде неизвестные "заминировали все школы". Также в сети показывают фотографии скопления людей с подписью "Белгород минируют и эвакуируют".
Напомним, на прошлой неделе в Белгороде взорвался склад с боеприпасами. Затем была атакована нефтебаза, в результате чего возник масштабный пожар. Российские власти обвинили в ударе по нефтебазе ВСУ. Украинская сторона не взяла на себя ответственность, но и не опровергла это утверждение.
Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 5 апреля украинские военные попытались открыть огонь по погранпереходу Суджа. По его словам, миномётные снаряды, запущенные с территории Украины, не достигли территории региона.
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