Спикер госдумы рф вячеслав володин в среду, 6 апреля сообщил, что Владимир Жириновский наконец-то скончался.

75-летний Жириновский попал в больницу с осложнениями из-за коронавируса. Несколько раз уже появлялись сообщения о его смерти, но кремлевского холуя искусственно удерживали в мире живых.

Как известно, Жириновский был лидером либерально-демократической партии россии (ЛДПР), впрочем, от либеральности и демократии в этой партии не было ничего от слова совсем. Он известен тем, что прямо, а не дипломатически выражал то, что у кремля на уме. Постоянно говорил об уничтожении Украины и всего западного мира, угрожая оружием массового уничтожения. Постоянно поддерживал наиболее кровожадных диктаторов – Хусейн, Каддафи, Асад и другие были друзьями Жириновского.