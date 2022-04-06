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Умер кремлевский холуй Владимир Жириновский

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Земля стекловатой

Умер кремлевский холуй Владимир Жириновский

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спикер госдумы рф вячеслав володин в среду, 6 апреля сообщил, что Владимир Жириновский наконец-то скончался.

75-летний Жириновский попал в больницу с осложнениями из-за коронавируса. Несколько раз уже появлялись сообщения о его смерти, но кремлевского холуя искусственно удерживали в мире живых.

Как известно, Жириновский был лидером либерально-демократической партии россии (ЛДПР), впрочем, от либеральности и демократии в этой партии не было ничего от слова совсем. Он известен тем, что прямо, а не дипломатически выражал то, что у кремля на уме. Постоянно говорил об уничтожении Украины и всего западного мира, угрожая оружием массового уничтожения. Постоянно поддерживал наиболее кровожадных диктаторов – Хусейн, Каддафи, Асад и другие были друзьями Жириновского.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (8)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.04.2022 в 15:48
Кремль дав добро...
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.04.2022 в 14:33
Ху*ло, ану брись за ним! Увесь цивілізований світ вже зачекався...
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+3
0
aleks68
06.04.2022 в 14:21
сдох сын юриста.так и не успел помыть свои сапоги в индийском океане.земля ему стекловатой.следующий- плешивый ..... черти заждались
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+5
0
avatar
HavanaClub (Днепр)
06.04.2022 в 14:08
Его даже в ад не хотели принимать, но таки впихнули. Долго черти упирались. Смолой наверное доплатили...
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+6
0
78zezabo (Дрогобич)
06.04.2022 в 14:05
Помирають люди, а скотина дохне
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+6
0
avatar
Romerik (YNWA)
06.04.2022 в 13:56
Жирік, велком на концерт кобзона
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+6
0
Papaye (Dnipro)
06.04.2022 в 13:50
Ось це він зробив насправді добрий вчинок!!!
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+8
0
Shef1983 (Харків)
06.04.2022 в 13:33
Та воно вже давно здохло, просто зомбі ще ніяк не могли намастурбуватися на гнилий, смердючий труп, свого віце-фюрера.
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+11
0

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