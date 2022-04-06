Россияне начали сжигать тела погибших жителей Мариуполя в мобильных крематориях

Российские мобильные крематории в частично оккупированном Мариуполе Донецкой области сжигают тела убитых жителей города.

"Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали русские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство россии приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Поэтому россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить".

"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "ДНР". Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. Многие годы он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но, в конце концов, ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория".

"Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.