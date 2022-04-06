Журнал Playboy Ukraine выпустил специальный выпуск о войне
Выпуск посвящен жажде победы.
Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Журнал Playboy Ukraine выпустил новый выпуск, который получился неформатным.
Издание для взрослых посвятило весь выпуск войне в Украине.
"То, что украинки – несравнимы, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет. Сейчас в нашу страну пришла война, и мы каждый день доказываем всему миру еще и то, что наша нация самая сильная. Мы всегда призывали к свободе своих желаний, а сегодня мы показываем всему миру, что есть настоящая независимость и реальная свобода целой нации.
Героизм защитников Украины, смелость украинцев вдохновили нас создать этот спецвыпуск. Он вне стандартов Playboy, но покажет всему миру, что действительно происходит в Украине. Покажет сокрушительную, безжалостную войну, которую должен остановить мир. Покажет смелость и слезы отчаяния. Покажет жажду победы", - написано в анонсе журнала.
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