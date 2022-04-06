УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Через 3-4 дня россияне пойдут в наступление в Луганской области – Глава ОВА
В тренде

Через 3-4 дня россияне пойдут в наступление в Луганской области – Глава ОВА

Общие новости
(1 голосов)

Украинская Армия готова их встретить

Через 3-4 дня россияне пойдут в наступление в Луганской области – Глава ОВА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявляет, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать.

"Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (оккупантов – ред.), техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление".

В то же время, он добавил, что украинские защитники готовы «гостеприимно» встречать оккупантов.

Гайдай также добавил, что российские захватчики 6 апреля продолжают бить по Попасной из "Градов" и авиации, поэтому эвакуация проходит под грохот вражеских орудий.

Кроме того, он рассказал, что в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.

Официально за более 40 дней войны эвакуировали ориентировочно 30 тысяч человек, а посчитать количество выездов людей собственным транспортом пока невозможно.

Гайдай также напомнил, что 60% Рубежного контролируют россияне, экс-мэр предатель помогал взять город, сдавал всю информацию. Но прорваться вглубь города российские захватчики не могут, ежедневные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага.

Ранее Гайдай призвал местных жителей уехать из Луганской области, чтобы не стать заложниками врага и боевых действий.

Читайте такжеЖителей Донецкой и Луганской областей призывают эвакуироваться. Враг готовится к прорыву
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...