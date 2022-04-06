Через 3-4 дня россияне пойдут в наступление в Луганской области – Глава ОВА
Украинская Армия готова их встретить
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявляет, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать.
"Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (оккупантов – ред.), техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление".
В то же время, он добавил, что украинские защитники готовы «гостеприимно» встречать оккупантов.
Гайдай также добавил, что российские захватчики 6 апреля продолжают бить по Попасной из "Градов" и авиации, поэтому эвакуация проходит под грохот вражеских орудий.
Кроме того, он рассказал, что в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.
Официально за более 40 дней войны эвакуировали ориентировочно 30 тысяч человек, а посчитать количество выездов людей собственным транспортом пока невозможно.
Гайдай также напомнил, что 60% Рубежного контролируют россияне, экс-мэр предатель помогал взять город, сдавал всю информацию. Но прорваться вглубь города российские захватчики не могут, ежедневные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага.
Ранее Гайдай призвал местных жителей уехать из Луганской области, чтобы не стать заложниками врага и боевых действий.
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