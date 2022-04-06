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Озеро возле посольства рф в Вильнюсе окрасили в цвет крови

Общие новости
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Причины всем понятны.

Озеро возле посольства рф в Вильнюсе окрасили в цвет крови

t.me/torontotv

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стало известно, что озеро возле посольства рф в литовском Вильнюсе окрасилось в цвет крови.

В полиции сообщили, что это акция, которую согласовали с властями.

Акция направлена против кровожадной агрессии рф в Украине.

Краска никак не навредит самому озеру и его обитателям.

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В статье: война с Россией
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