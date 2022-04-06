Озеро возле посольства рф в Вильнюсе окрасили в цвет крови
Причины всем понятны.
t.me/torontotv
Сегодня стало известно, что озеро возле посольства рф в литовском Вильнюсе окрасилось в цвет крови.
В полиции сообщили, что это акция, которую согласовали с властями.
Акция направлена против кровожадной агрессии рф в Украине.
Краска никак не навредит самому озеру и его обитателям.
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