Мэры Скадовска и Алёшек на Херсонщине временно покидают города, чтобы скрыться от оккупантов

Два мэра районных центров в Херсонской области приняли решение временно покинуть свои города. Об этом они заявили на своих страницах в социальных сетях.

Глава Олешковской территориальной громады Евгений Рыщук записал в фейсбуке видеообращение. Он сообщил своё решение покинуть город, что мёртвый мэр или мэр в подвале пользы никому не принесёт.

"На прошлой неделе русские взломали и зашли в наш дом. Вчера вечером пришла информация по мне. Сейчас может кто-то начать разговоры, что я сбежал. Но, я считаю, что мёртвый мэр или мэр, сидящий в подвале, толку большого уже не принесёт. Судя по тому, что происходит у нас в области и что происходит со всеми мэрами - у нас остались единицы, которых либо не тронули, либо отпустили. То есть ситуация неоднозначная. Я же точно знаю, что рано или поздно кто-то меня заставит принять одну или другую сторону. Все работаем, и я в том числе", - сказал Рыщук.

Практически в то же время пост в фейсбуке написал глава Скадовска Александр Яковлев. Ему постоянно угрожали и предлагали сотрудничать с оккупантами.