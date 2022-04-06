Мэры Скадовска и Алёшек на Херсонщине временно покидают города, чтобы скрыться от оккупантов
"Мёртвый мэр или мэр в подвале пользы никому не принесёт"
Фото: facebook.com/YakovlievOleksandr
Два мэра районных центров в Херсонской области приняли решение временно покинуть свои города. Об этом они заявили на своих страницах в социальных сетях.
Глава Олешковской территориальной громады Евгений Рыщук записал в фейсбуке видеообращение. Он сообщил своё решение покинуть город, что мёртвый мэр или мэр в подвале пользы никому не принесёт.
"На прошлой неделе русские взломали и зашли в наш дом. Вчера вечером пришла информация по мне. Сейчас может кто-то начать разговоры, что я сбежал. Но, я считаю, что мёртвый мэр или мэр, сидящий в подвале, толку большого уже не принесёт.
Судя по тому, что происходит у нас в области и что происходит со всеми мэрами - у нас остались единицы, которых либо не тронули, либо отпустили. То есть ситуация неоднозначная. Я же точно знаю, что рано или поздно кто-то меня заставит принять одну или другую сторону. Все работаем, и я в том числе", - сказал Рыщук.
Практически в то же время пост в фейсбуке написал глава Скадовска Александр Яковлев. Ему постоянно угрожали и предлагали сотрудничать с оккупантами.
"Несмотря на постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, чтобы я и в дальнейшем оставался в городе, но мне сказали однозначно: или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, пользы от мэра в камере немного.
Сегодня я нахожусь в безопасном городе, на постоянной связи с заместителями, исполком продолжает работать в дистанционном режиме. Работа в городе и общине налажена, все пока без существенных изменений", - написал Яковлев.
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