УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рашисты снова обстреляли Луганщину: горят десяток многоэтажек
В тренде

Рашисты снова обстреляли Луганщину: горят десяток многоэтажек

Общие новости
(1 голосов)

Также обстрелян один из заводов в Лисичанске

Рашисты снова обстреляли Луганщину: горят десяток многоэтажек

Фото: t.me/luhanskaVTSA

UA-Футбол
Новина українською

Войска страны-террориста нанесли новый удар по Северодонецку. Об этом в телеграмме пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Обстрел было осуществлен сегодня днем старых районов города.

"Опять имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи - ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь на Луганщине. Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. По количеству жертв будет сообщено отдельно.

Россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном", - написал Гайдай.

Ранее в Луганской ОВА сообщали, что через 3-4 дня рашисты планируют идти в наступление в Луганской области.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...