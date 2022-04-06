Рашисты снова обстреляли Луганщину: горят десяток многоэтажек

Войска страны-террориста нанесли новый удар по Северодонецку. Об этом в телеграмме пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Обстрел было осуществлен сегодня днем старых районов города.

"Опять имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи - ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь на Луганщине. Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. По количеству жертв будет сообщено отдельно. Россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном", - написал Гайдай.