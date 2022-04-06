Пресс-конференция Орбана. Поговорил с путиным, газ в рублях, венгры на Закарпатье
Много неоднозначных ответов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал пресс-конференцию международным журналистам, во время которой, естественно, не смог затронуть тему войны в Украине. Венгерский чиновник сообщил, что сегодня разговаривал с президентом страны-террориста владимиром путиным, и они даже затронули вопрос о возможной встрече между ВВХ и Владимиром Зеленским в Будапеште.
По информации издания index.hu, Орбан призвал к немедленному прекращению огня. Он предложил украинскому, французскому и российскому президентам, а также канцлеру Германии провести встречу в Будапеште по прекращению огня. Путлер ответил на предложение позитивно, но нужны условия для немедленного прекращения огня.
Также Орбан вспомнил, что на Закарпатье проживают 200 тысяч венгров, и Венгрия несёт полную ответственность за их жизни.
Что ещё говорил Орбан:
- В Европу приближается экономический кризис. Он связан с санкциями, которые наложены на россию.
- Оплата за газ? Если россия попросит, мы им заплатим за газ в рублях. Нынешняя цена на газ лучше, чем в предыдущем контракте. Но сейчас не стоит вопрос стоимости газа, а есть ли он вообще. По всей Европе дефицит газа
- Очевидно, что россия агрессор в этой войне, потому что она напала на Украину. Мы это уже признавали несколько раз
- Венгрия не будет транзитом для оружия. Не стоит на нас давить в попытках расширить санкции на торговлю энергоносителями.
- В Украине хорошая армия. Венгры в последнее время сильно пострадали в Украине, что затмило отношения. Но умное христианское государство сейчас не будет решать такие вопросы, потому что на Украину напало ядерное государство.
- Венгрия не планирует высылать российских дипломатов. Дипломаты высылаются только в том случае, если они нарушают правила и законы страны, в которых находятся. Венгрия не хочет принимать участие в этой политической кампании.
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