Пресс-конференция Орбана. Поговорил с путиным, газ в рублях, венгры на Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал пресс-конференцию международным журналистам, во время которой, естественно, не смог затронуть тему войны в Украине. Венгерский чиновник сообщил, что сегодня разговаривал с президентом страны-террориста владимиром путиным, и они даже затронули вопрос о возможной встрече между ВВХ и Владимиром Зеленским в Будапеште.

По информации издания index.hu, Орбан призвал к немедленному прекращению огня. Он предложил украинскому, французскому и российскому президентам, а также канцлеру Германии провести встречу в Будапеште по прекращению огня. Путлер ответил на предложение позитивно, но нужны условия для немедленного прекращения огня.

Также Орбан вспомнил, что на Закарпатье проживают 200 тысяч венгров, и Венгрия несёт полную ответственность за их жизни.

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Что ещё говорил Орбан: