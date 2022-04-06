США объявили о введении дополнительных санкций против страны-террориста. Они вновь должны затронуть экономический сектор российской педерации.

Полная блокировка наложена на самое большое финансовое учреждение рф, Сбербанк, а также на самый большой частный банк страны - "Альфа-Банк". Также США, как и ЕС , объявили о запрете новых инвестиций в эрефию.

Кроме того, санкции также коснутся российских элит и членов их семей, включая дочек ВВХ марию путину и екатерину тихонову, жену и дочь сергея лаврова, членов совета безопастности рф, включая дмитрия медведева и михаила мишустина.

Как и ожидалось, Министерство финансов США заблокировало россии возможность проводить долговые платежи с долларами, накопленными в американских банках.

Также санкции коснутся критически важных российских предприятий, о чём будет объявлено в четверг.