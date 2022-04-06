США объявили о новом пакете санкций: дочки путина и два крупнейших банка
В четверг Министерство финансов США объявит о дополнительных санкциях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
США объявили о введении дополнительных санкций против страны-террориста. Они вновь должны затронуть экономический сектор российской педерации.
Полная блокировка наложена на самое большое финансовое учреждение рф, Сбербанк, а также на самый большой частный банк страны - "Альфа-Банк". Также США, как и
Кроме того, санкции также коснутся российских элит и членов их семей, включая дочек ВВХ марию путину и екатерину тихонову, жену и дочь сергея лаврова, членов совета безопастности рф, включая дмитрия медведева и михаила мишустина.
Как и ожидалось, Министерство финансов США заблокировало россии возможность проводить долговые платежи с долларами, накопленными в американских банках.
Также санкции коснутся критически важных российских предприятий, о чём будет объявлено в четверг.
Популярное сейчас
- Умер кремлевский холуй Владимир Жириновский
- В российском Белгороде вновь работает ПВО, школы "заминированы"
- Следом за Таврией. Еще один украинский клуб прекратил существование
- Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
Новости по теме
- 01:01 Украинские Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько крылатых ракет врага уничтожили за сутки
- 00:20 Украинские Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась
- 23:45 Украинские Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки