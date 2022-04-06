ООН планирует выбросить россию из Совета по правам человека
Убийцы и мародёры нигде не нужны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Организации объединённых наций в четверг или пятницу пройдёт голосование по вопросу исключения россии из Совета по правам человека. Об этом сообщает CNN.
Генасамблея возобновит свою экстренную работу с утра в четверг. Посол США в организации Линда Томас-Гринфилд подала заявку на исключение эрефии из Совета по правам человека.
"У россии не должно быть полномочий в этом органе, цель которого - содействовать уважению прав человека. Участие россии в Совете по правам человека вредит его авторитету. Это подрывает всю ООН. И это просто неправильно", - сказала Томас-Гринфилд.
Для принятия решение понадобится две трети всех голосов.
Напомним, что вчера Владимир Зеленский выступал на Совете безопастности ООН, призавав участников
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