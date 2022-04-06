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ООН планирует выбросить россию из Совета по правам человека

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ООН планирует выбросить россию из Совета по правам человека

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В Организации объединённых наций в четверг или пятницу пройдёт голосование по вопросу исключения россии из Совета по правам человека. Об этом сообщает CNN.

Генасамблея возобновит свою экстренную работу с утра в четверг. Посол США в организации Линда Томас-Гринфилд подала заявку на исключение эрефии из Совета по правам человека.

"У россии не должно быть полномочий в этом органе, цель которого - содействовать уважению прав человека. Участие россии в Совете по правам человека вредит его авторитету. Это подрывает всю ООН. И это просто неправильно", - сказала Томас-Гринфилд.

Для принятия решение понадобится две трети всех голосов.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский выступал на Совете безопастности ООН, призавав участников исключить россию из него.

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В статье: война с Россией
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