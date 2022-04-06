В Украину приехали модульные дома для временного проживания
Ожидается увеличение поставок
Фото: Закарпатська ОВА / Автор невідомий
Бывший губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки передал помощь от Центра лидерства "George E. Pataki Leadership Center" и Фонда помощи Украине "The Ukrainian relief found". Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОВА.
Речь идет по 18 специальных модульных домах, которые могут обеспечить временное проживание людей при любых условиях. Они монтируются за считанные минуты, быстро транспортируются и имеют все необходимые элементы. Такие конструкции в США использовались для обеспечения проживания людей после природных катастроф.
Модульные сооружения, которые уже прибыли в Украину, будут отправлены в Киевскую область. В будущем рассматривается возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, которые уже освобождены от оккупанта.
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