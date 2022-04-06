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В Украину приехали модульные дома для временного проживания

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Ожидается увеличение поставок

В Украину приехали модульные дома для временного проживания

Фото: Закарпатська ОВА / Автор невідомий

UA-Футбол
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Бывший губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки передал помощь от Центра лидерства "George E. Pataki Leadership Center" и Фонда помощи Украине "The Ukrainian relief found". Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОВА.

Речь идет по 18 специальных модульных домах, которые могут обеспечить временное проживание людей при любых условиях. Они монтируются за считанные минуты, быстро транспортируются и имеют все необходимые элементы. Такие конструкции в США использовались для обеспечения проживания людей после природных катастроф.

Модульные сооружения, которые уже прибыли в Украину, будут отправлены в Киевскую область. В будущем рассматривается возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, которые уже освобождены от оккупанта.

В Украину приехали модульные дома для временного проживания - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
06.04.2022 в 20:52
Таких бунинків треба буде дуже багато. 18 одиниць - це крапля у морі
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