В Украину приехали модульные дома для временного проживания

Бывший губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки передал помощь от Центра лидерства "George E. Pataki Leadership Center" и Фонда помощи Украине "The Ukrainian relief found". Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОВА.

Речь идет по 18 специальных модульных домах, которые могут обеспечить временное проживание людей при любых условиях. Они монтируются за считанные минуты, быстро транспортируются и имеют все необходимые элементы. Такие конструкции в США использовались для обеспечения проживания людей после природных катастроф.

Модульные сооружения, которые уже прибыли в Украину, будут отправлены в Киевскую область. В будущем рассматривается возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, которые уже освобождены от оккупанта.