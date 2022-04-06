Великобритания объявила о новом пакете санкций: банки и инвестиции в рф
Рашастан становится всё более изолированным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Великобритания вводит пятый пакет санкций против террористического объединения "российская федерация", сообщает CNN. Они будут направлены на то, "чтобы не кормить военную машину путина".
Санкции включают в себя полную заморозку активов самого большого мордорского банка, Сбербанка, и Кредитного банка Москвы. Также запрет коснётся на новые британские инвестиции в рф, которые в 2020 году составили 14 млрд долларов.
Напомним, что Великобритания планирует до конца 2022 года остановить зависимость от российских угля и нефти, а также "как можно скорее" отказаться от российского газа. Также исключается импорт нефтяного оборудования, железной и сланцевой продукций.
В санкционных списках теперь находятся ещё восемь персон, которых владимир путин использует "для поддержки своей военной экономики".
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