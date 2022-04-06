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Украинские защитники освободили еще один населенный пункт на Херсонщине

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Уже четвертый за день

Украинские защитники освободили еще один населенный пункт на Херсонщине

Фото: Херсонська обласна рада / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитывается, что украинские защитники освободили еще одно село в Херсонской области.

Под контролем ВСУ теперь находится Осокоровка Новоронцовского района.

Напомним, что сегодня утром Генштаб сообщал, что враг потерял контроль над тремя другими населенными пунктами на Херсонщине: Добрянке, Нововознесенськое и Трудолюбовка.

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