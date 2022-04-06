Украинские защитники освободили еще один населенный пункт на Херсонщине
Уже четвертый за день
Фото: Херсонська обласна рада / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитывается, что украинские защитники освободили еще одно село в Херсонской области.
Под контролем ВСУ теперь находится Осокоровка Новоронцовского района.
Напомним, что сегодня утром
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