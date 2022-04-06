УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Из Реестра коррупционеров планируют убрать защитников Украины
В тренде

Из Реестра коррупционеров планируют убрать защитников Украины

Общие новости
(1 голосов)

Каждое заявление будут рассматривать индивидуально

Из Реестра коррупционеров планируют убрать защитников Украины

Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції

UA-Футбол
Новина українською

Национальное агентство по предотвращению коррупции планирует исключить из Реестра коррупционеров, которые сейчас находятся на страже Украины в ВСУ, ТРО, ДСЧС или других органах. Как сообщает официальный сайт организации, Миньюст уже утвердил соответствующий приказ.

"Большинство записей в Реестре коррупционеров касаются мелких нарушений, связанных с коррупцией. Например, просрочка дедлайна для представления декларации. Однако подобная запись может значительно влиять на репутацию лица.

По мнению Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК), на сегодня недопустимо, чтобы репутация защитников Украины была омрачена фактом пребывания в Реестре.

Следовательно, граждане Украины, которые защищают наше государство в войне с оккупантом, имеют возможность подать в НАЗК заявление об изъятии сведений о себе из Реестра коррупционеров.

Важно: каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. Поэтому не стоит волноваться, что тот, кто разграбил Украину, а сейчас только делает вид, что защищает страну, сможет легко отбелить свою репутацию", - говорится в заявлении НАЗК.

Читайте такжеФорвард Вереса вступил в ряды территориальной обороны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...