Из Реестра коррупционеров планируют убрать защитников Украины
Каждое заявление будут рассматривать индивидуально
Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції
Национальное агентство по предотвращению коррупции планирует исключить из Реестра коррупционеров, которые сейчас находятся на страже Украины в ВСУ, ТРО, ДСЧС или других органах. Как сообщает официальный сайт организации, Миньюст уже утвердил соответствующий приказ.
"Большинство записей в Реестре коррупционеров касаются мелких нарушений, связанных с коррупцией. Например, просрочка дедлайна для представления декларации. Однако подобная запись может значительно влиять на репутацию лица.
По мнению Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК), на сегодня недопустимо, чтобы репутация защитников Украины была омрачена фактом пребывания в Реестре.
Следовательно, граждане Украины, которые защищают наше государство в войне с оккупантом, имеют возможность подать в НАЗК заявление об изъятии сведений о себе из Реестра коррупционеров.
Важно: каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. Поэтому не стоит волноваться, что тот, кто разграбил Украину, а сейчас только делает вид, что защищает страну, сможет легко отбелить свою репутацию", - говорится в заявлении НАЗК.
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