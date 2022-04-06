Азов - о ситуации в Мариуполе: уничтожен склад с боемплектом врага, рф использует фосфорные бомбы
Верим в наших защитников в Мариуполе!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Замкоммандира полка "Азов" Святослав Паламар сообщил о ситуации в Мариуполе на 42-й день войны. По его словам, за время полномасштабного вторжения в Украину террористов было заключено пять браков между бойцами в городе и женами на мирной территории.
"Я хочу сказать о любви и борьбе. На сегодняшний день заключены пять браков с бойцами полка "Азов", которые сегодня защищают Мариуполь. Теперь уже жены наших бойцов продолжают верить, надеяться и любить", - отметил Паламар.
Кроме того, Паламар сообщил, что москальская орда потеряла склад с боемплектом и использует фосфорные бомбы.
"Ту беду, которую [москали] сделали с Мариуполем, трудно описать словами. Потому что кроме всех сброшенных бомб, ракет, добавились фосфорные бомбы, которые скидываются на наши позиции. Не знаю, что эти уроды хотят сделать с городом, но они уничтожают все и всех, что осталось в Мариуполе.
Мы продолжаем борьбу.
За сутки уничтожен склад с боэкоплектом и уничтожены два вражеских танка. Борьба за украинский Мариуполь продолжается", - сказал Паламар.
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