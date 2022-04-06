Азов - о ситуации в Мариуполе: уничтожен склад с боемплектом врага, рф использует фосфорные бомбы

Замкоммандира полка "Азов" Святослав Паламар сообщил о ситуации в Мариуполе на 42-й день войны. По его словам, за время полномасштабного вторжения в Украину террористов было заключено пять браков между бойцами в городе и женами на мирной территории.

"Я хочу сказать о любви и борьбе. На сегодняшний день заключены пять браков с бойцами полка "Азов", которые сегодня защищают Мариуполь. Теперь уже жены наших бойцов продолжают верить, надеяться и любить", - отметил Паламар.

Кроме того, Паламар сообщил, что москальская орда потеряла склад с боемплектом и использует фосфорные бомбы.