Стали известны страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о семи странах, которые готовы обсуждать вопрос о гарантиях безопасности Украины. Об этом он сказал в эфире турецкого телевидения, информирует УНИАН.

"США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль - это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Поэтому это - первый шаг. Встреча с этими гарантами, затем - объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", - сказал Зеленский.