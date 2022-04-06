Стали известны страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины
Это лишь первый шаг
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о семи странах, которые готовы обсуждать вопрос о гарантиях безопасности Украины. Об этом он сказал в эфире турецкого телевидения, информирует УНИАН.
"США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль - это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Поэтому это - первый шаг. Встреча с этими гарантами, затем - объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", - сказал Зеленский.
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