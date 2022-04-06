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Стали известны страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины

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Это лишь первый шаг

Стали известны страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины

Фото: Офіс президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о семи странах, которые готовы обсуждать вопрос о гарантиях безопасности Украины. Об этом он сказал в эфире турецкого телевидения, информирует УНИАН.

"США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль - это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Поэтому это - первый шаг. Встреча с этими гарантами, затем - объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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