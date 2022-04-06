Премьер-министр Словении остроумно ответил на нытье россиян о недружественной позиции страны

После зверств в Буче, совершенных русскими террористами, русских дипломатов массово выдворяют из европейских цивилизованных стран. Словения не стала исключением, на что возмутилась россия. В МИДе страны-террористки назвали "крайне недружественным" решение Словении существенно сократить персонал в посольстве.

Премьер-министр Словении Янез Янша за словом в карман не полез и ответил рашистам вот таким твиттом.

Spočetje in rojstvo simbola Z (zlo) pic.twitter.com/2TyN5Hgo6S — Janez Janša (@JJansaSDS) April 6, 2022

Добавим, что Словения поддерживает Украину в борьбе против российских оккупантов. Также во время полномасштабного вторжения Янез Янша уже побывал с официальным визитом в Киеве.