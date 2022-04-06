Премьер-министр Словении остроумно ответил на нытье россиян о недружественной позиции страны
Вместо тысячи слов
фото из открытых источников
После зверств в Буче, совершенных русскими террористами, русских дипломатов массово выдворяют из европейских цивилизованных стран. Словения не стала исключением, на что возмутилась россия. В МИДе страны-террористки назвали "крайне недружественным" решение Словении существенно сократить персонал в посольстве.
Премьер-министр Словении Янез Янша за словом в карман не полез и ответил рашистам вот таким твиттом.
Spočetje in rojstvo simbola Z (zlo) pic.twitter.com/2TyN5Hgo6S— Janez Janša (@JJansaSDS) April 6, 2022
Добавим, что Словения поддерживает Украину в борьбе против российских оккупантов. Также во время полномасштабного вторжения Янез Янша уже побывал с официальным визитом в Киеве.
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