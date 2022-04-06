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Кулеба анонсирует важное решение относительно россии, которое будет принято ООН

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И еще многое другое на дипломатическом фронте

Кулеба анонсирует важное решение относительно россии, которое будет принято ООН

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Вчера (05.04.2022) вечером Украина вместе с партнерами внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о приостановлении прав членства россии в РПЧ ООН.

Кроме мощного пакета новых санкций, который уже применил мир к российским убийцам, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также назвал продолжающиеся битвы на дипломатическом фронте:

  • битва за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго (уже побеждаем по углю, деремся за нефть);
  • битва за закрытие мировых портов для всех российских кораблей и товаров (уже побеждаем в ЕС, дальше будет больше);
  • битва за отключение всех российских банков от SWIFT;
  • отдельный трек борьбы – блокирование путей обхода санкций и недопущение необоснованных исключений из уже применяемых санкций.

Наказываем русских палачей шаг за шагом. Вооруженные Силы на поле боя, дипломаты – во всем мире.

Также добавим, что исключение россии из Совета по правам человека анонсирует издание BBC News. Процедура предполагает, что лишить страну членства в Совете по правам человека можно в том случае, если это решение будет поддержано двумя третями из 193 стран-членов ООН. Сейчас на таком решении настаивают США и Великобритания.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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