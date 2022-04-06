Кулеба анонсирует важное решение относительно россии, которое будет принято ООН

Вчера (05.04.2022) вечером Украина вместе с партнерами внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о приостановлении прав членства россии в РПЧ ООН.

Кроме мощного пакета новых санкций, который уже применил мир к российским убийцам, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также назвал продолжающиеся битвы на дипломатическом фронте:

битва за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго (уже побеждаем по углю, деремся за нефть);

битва за закрытие мировых портов для всех российских кораблей и товаров (уже побеждаем в ЕС, дальше будет больше);

битва за отключение всех российских банков от SWIFT;

отдельный трек борьбы – блокирование путей обхода санкций и недопущение необоснованных исключений из уже применяемых санкций.

Наказываем русских палачей шаг за шагом. Вооруженные Силы на поле боя, дипломаты – во всем мире.

Также добавим, что исключение россии из Совета по правам человека анонсирует издание BBC News. Процедура предполагает, что лишить страну членства в Совете по правам человека можно в том случае, если это решение будет поддержано двумя третями из 193 стран-членов ООН. Сейчас на таком решении настаивают США и Великобритания.