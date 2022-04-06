Обладатель Золотого мяча Игорь Беланов встал на защиту Украины
Очередной достойный поступок
Беланов
Украинское общество продолжает объединяться из-за нападения России.
Известный в прошлом футболист Игорь Беланов также встал на защиту нашей страны, взяв в руки автомат. Фотография с ним сегодня появилась в интернете.
Игорь Беланов - обладатель Золотого мяча 1986-го года.
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