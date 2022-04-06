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Зернышко к зернышку. ООС сообщает об очередной партии уничтоженной вражеской техники

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Наши защитники непревзойденные

Зернышко к зернышку. ООС сообщает об очередной партии уничтоженной вражеской техники

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Командование Операции объединенных сил отчитывается о проделанной работе за последние ночь и день. По сообщениям защитников Украины, в течение текущих суток были успешно отбиты девять атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

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В статье: война с Россией
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