Зернышко к зернышку. ООС сообщает об очередной партии уничтоженной вражеской техники

Командование Операции объединенных сил отчитывается о проделанной работе за последние ночь и день. По сообщениям защитников Украины, в течение текущих суток были успешно отбиты девять атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.