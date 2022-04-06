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США готовы идентифицировать те подразделения российской армии, которые совершали зверства в Буче, - CNN

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Преступления станут явными

США готовы идентифицировать те подразделения российской армии, которые совершали зверства в Буче, - CNN

Getty Images / Global Images Ukraine

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Соединенные Штаты считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче.

По словам чиновника, выявление причастных "в настоящее время является важнейшим приоритетом" для разведывательных структур США, - пишет издание "Европейская правда".

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как стали известны зверства, и США находятся на грани "сужения" круга подозреваемых.

По словам чиновника, нет уверенности, что США публично объявят о своих выводах, и может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины.

США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче было более одного подразделения или группы российских военных. США пытаются определить, произошло ли что-нибудь из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило, добавил чиновник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты зверств российских военных в Буче и других городах Украины должны быть установлены, а все ответственные за их совершение должны быть привлечены к ответственности.

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В статье: война с Россией
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