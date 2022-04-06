Харьковщина до сих пор под ударом. Артобстрел Бакалеи унес жизни трех человек

Россия убрала свои грязные войска с севера Украины, но продолжает терроризировать Харьковщину. Сегодня, шестого апреля, стало известно об очередных зверствах оккупантов.

Орки не оставляют в покое Харьковщину: в результате артобстрела россиянами оккупированного города Балаклея на Харьковщине погибли три человека.

К вечеру российские крысы продолжили обстрелы в области, на этот раз целью для ракет избрали Лозовскую общину. По предварительным данным, раненых и погибших нет.