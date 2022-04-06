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Харьковщина до сих пор под ударом. Артобстрел Бакалеи унес жизни трех человек

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Преступники за все будут отвечать

Харьковщина до сих пор под ударом. Артобстрел Бакалеи унес жизни трех человек

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Россия убрала свои грязные войска с севера Украины, но продолжает терроризировать Харьковщину. Сегодня, шестого апреля, стало известно об очередных зверствах оккупантов.

Орки не оставляют в покое Харьковщину: в результате артобстрела россиянами оккупированного города Балаклея на Харьковщине погибли три человека.

К вечеру российские крысы продолжили обстрелы в области, на этот раз целью для ракет избрали Лозовскую общину. По предварительным данным, раненых и погибших нет.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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