Харьковщина до сих пор под ударом. Артобстрел Бакалеи унес жизни трех человек
Преступники за все будут отвечать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Россия убрала свои грязные войска с севера Украины, но продолжает терроризировать Харьковщину. Сегодня, шестого апреля, стало известно об очередных зверствах оккупантов.
Орки не оставляют в покое Харьковщину: в результате артобстрела россиянами оккупированного города Балаклея на Харьковщине погибли три человека.
К вечеру российские крысы продолжили обстрелы в области, на этот раз целью для ракет избрали Лозовскую общину. По предварительным данным, раненых и погибших нет.
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Источник:Ukraine NOW
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