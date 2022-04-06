Ирина Верещук рассказала, сколько людей за последний день удалось эвакуировать из горячих точек

В среду, шестого апреля, в Украине из зоны боевых действий работало несколько гуманитарных коридоров. О них, а также о количестве спасенных людей, рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Так, по ее словам, за сегодняшний день эвакуировано 4 892 человека.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них 1 171 человек – из Мариуполя и 2 515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе.

Из Запорожья сегодня уехала колонна из 11-ти автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака. Автобусы сейчас находятся в городе и продолжат движение завтра (07.04.2022) утром. Также завтра из Запорожья отправятся автобусы для эвакуации людей из города Бердянск.

Луганская область: из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное эвакуировано 1206 человек.