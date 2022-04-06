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"Сгорели заживо". Мэр Мариуполя рассказал о последствиях российских зверств в городе

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За это и не только кафиры будут гореть в аду

"Сгорели заживо". Мэр Мариуполя рассказал о последствиях российских зверств в городе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко продолжает раскрывать ужасные тайны российских зверств в городе, хотя война в городе на берегу Азовского моря не прекращается.

По словам городского главы, Мариуполь сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами: более 90% городской инфраструктуры уничтожены, из них по меньшей мере 40% уже не подлежит восстановлению.

Но самое страшное – это человеческие жертвы. И человеческие мучения. Как сказал мэр Мариуполя, полсотни человек вообще сгорели заживо после авиаудара по детской больнице.

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорели почти 50 человек. Разбомбили драматический театр, где в то время от обстрела скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", - сказал Бойченко.

Отметим, что сейчас ведутся ожесточенные бои за Мариуполь между защитниками Украины и оккупантами.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНИАН

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