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YouTube заблокировал брифинг Захаровой. На россии очень возмущены

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YouTube заблокировал брифинг Захаровой. На россии очень возмущены

фото из открытых источников

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Российские власти "требуют" от платформы YouTube восстановить доступ к пропагандистскому брифингу российского МИД, об этом сообщает оппозиционное издание "Медуза".

Издание отмечает, что "Роскомнадзор" требует возобновить доступ к видеозаписи брифинга российского МИД на YouTube:

"В ведомстве заявили, что администрация сервиса осознанно дискриминирует российских пользователей и ограничивает их доступ к официальной информации МИД. Телеграмм-канал Марии Захаровой по-прежнему доступен", - говорится в сообщении.

Напомним, что Мария Захарова – один из главных пропагандистов и идеологов российского режима.

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В статье: война с Россией
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