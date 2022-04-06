YouTube заблокировал брифинг Захаровой. На россии очень возмущены

Российские власти "требуют" от платформы YouTube восстановить доступ к пропагандистскому брифингу российского МИД, об этом сообщает оппозиционное издание "Медуза".

Издание отмечает, что "Роскомнадзор" требует возобновить доступ к видеозаписи брифинга российского МИД на YouTube:

"В ведомстве заявили, что администрация сервиса осознанно дискриминирует российских пользователей и ограничивает их доступ к официальной информации МИД. Телеграмм-канал Марии Захаровой по-прежнему доступен", - говорится в сообщении.

Напомним, что Мария Захарова – один из главных пропагандистов и идеологов российского режима.