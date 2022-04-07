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Зеленский о россиянах: Либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь неоправданные массовые убийства

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Либо за добро, либо за зло. Половинчатой позиции быть не может

Зеленский о россиянах: Либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь неоправданные массовые убийства

ОП

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о насыщенном 42-м дне освободительной борьбы Украины против России. Как обычно, много новостей с дипломатического фронта.

"Сегодня западные государства объявили о новом пакете санкций против России. Блокируются новые инвестиции в страну, применяются ограничения против нескольких системных банков, добавляются персональные санкции, а также другие ограничения.

Продолжим настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов, отказе демократического мира от российской нефти", - сказал Зеленский.

Несмотря на войну, остается актуальным вопрос Европейского будущего Украины. В частности, речь идет о входе в Евросоюз. И здесь наш президент вместе с дипломатами ищут союзников:

"Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. А также будет делать все, чтобы усилить давление на Россию настолько, сколь необходимо, чтобы закончилась эта война".

А еще было много всеобщей, но важной информации. Об Украине и о нашем враге. О тех, кто убивает, и тех, кто просто молча за этим наблюдает:

"Теперь отношение ко всем в России будет простым – либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства".

Есть информация о том, что российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории убитых украинцев", - сказал глава государства.

Смотрите полное видео обращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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