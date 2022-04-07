Для помощи нашему войску. США передали Украине сто дронов-камикадзе Switchblade

США продолжают работать над вооружением Украины в войне с россией. Как сообщает Пентагон, Штаты отправили в Украину сто дронов-камикадзе Switchblade.

"Мы уже заказали 100 дронов Switchblade на наших складах и отправили их. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, но они отправились в начале этой недели. Поэтому они будут в Украине скоро, если они уже не прибыли", - сказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что Минобороны США ведут переговоры с украинскими властями о дальнейшем использовании дронов и о дополнительных поставках, если таковы будут нужны.

"Это не те системы, которые украинцы обычно используют, поэтому нужно обучение. Это не очень сложные системы и нет нужды в длительных тренировках. Можно научиться применять их через два дня или около того", - сказал Кирби.

Важно уточнить, что Кирби сказал о функционировании групп американских инструкторов, обучающих украинских военных использовать Switchblade.

Справка: Беспилотник Switchblade оснащен камерами, системами наведения и боеголовками и может развивать скорость около 100 км/ч. Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цель и наносить максимальный ущерб.



Оператор может быстро запустить беспилотник, выбрать цель и запустить дрон прямо в нее – все это происходит достаточно быстро и на безопасном для оператора расстоянии.