Для помощи нашему войску. США передали Украине сто дронов-камикадзе Switchblade
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фото из открытых источников
США продолжают работать над вооружением Украины в войне с россией. Как сообщает Пентагон, Штаты отправили в Украину сто дронов-камикадзе Switchblade.
"Мы уже заказали 100 дронов Switchblade на наших складах и отправили их. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, но они отправились в начале этой недели. Поэтому они будут в Украине скоро, если они уже не прибыли", - сказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он добавил, что Минобороны США ведут переговоры с украинскими властями о дальнейшем использовании дронов и о дополнительных поставках, если таковы будут нужны.
"Это не те системы, которые украинцы обычно используют, поэтому нужно обучение. Это не очень сложные системы и нет нужды в длительных тренировках. Можно научиться применять их через два дня или около того", - сказал Кирби.
Важно уточнить, что Кирби сказал о функционировании групп американских инструкторов, обучающих украинских военных использовать Switchblade.
Оператор может быстро запустить беспилотник, выбрать цель и запустить дрон прямо в нее – все это происходит достаточно быстро и на безопасном для оператора расстоянии.
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