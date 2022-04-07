УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Для помощи нашему войску. США передали Украине сто дронов-камикадзе Switchblade
В тренде

Для помощи нашему войску. США передали Украине сто дронов-камикадзе Switchblade

Общие новости
(1 голосов)

Пригодятся

Для помощи нашему войску. США передали Украине сто дронов-камикадзе Switchblade

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

США продолжают работать над вооружением Украины в войне с россией. Как сообщает Пентагон, Штаты отправили в Украину сто дронов-камикадзе Switchblade.

"Мы уже заказали 100 дронов Switchblade на наших складах и отправили их. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, но они отправились в начале этой недели. Поэтому они будут в Украине скоро, если они уже не прибыли", - сказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что Минобороны США ведут переговоры с украинскими властями о дальнейшем использовании дронов и о дополнительных поставках, если таковы будут нужны.

"Это не те системы, которые украинцы обычно используют, поэтому нужно обучение. Это не очень сложные системы и нет нужды в длительных тренировках. Можно научиться применять их через два дня или около того", - сказал Кирби.

Важно уточнить, что Кирби сказал о функционировании групп американских инструкторов, обучающих украинских военных использовать Switchblade.

Справка: Беспилотник Switchblade оснащен камерами, системами наведения и боеголовками и может развивать скорость около 100 км/ч. Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цель и наносить максимальный ущерб.

Оператор может быстро запустить беспилотник, выбрать цель и запустить дрон прямо в нее – все это происходит достаточно быстро и на безопасном для оператора расстоянии.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НВ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...