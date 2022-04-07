Шольц назвал заявления москвы о Буче циничной ложью и пообещал Украине новые поставки оружия
Надеемся, что Украинская Армия его действительно дождется
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопросы депутатов Бундестага. Конечно, в центре внимания диалога между главой правительства и парламентариями была война Украины с Россией.
Шольц отметил, что ужасные кадры из Бучи его поразили. "Перед своим уходом российские солдаты устроили резню украинских гражданских лиц, в том числе детей, женщин и пожилых, а убийство гражданских лиц является военным преступлением", цитирует немецкого лидера Немецкая волна.
Он назвал "циничной ложью" утверждение Москвы о том, что речь идет об инсценировке, и призвал привлечь к ответственности преступников и заказчиков. При этом Шольц рассказал, что его правительство поддерживает все международные усилия, направленные на поминутное восстановление картины зверств в Буче и других украинских городах и селах, помогает расследовать преступления и собирать доказательства.
Олаф Шольц потребовал от Путина "немедленно прекратить эту убийственную и самоубийственную войну и вывести свои войска из Украины". А пока это не произойдет, продолжал канцлер, Германия и дальше будет оказывать Украине всестороннюю помощь, в том числе и оружием. Таким, которое есть в арсеналах Бундесвера, добавил Шольц, и которое действует быстро и эффективно.
Еще одно направление – усиление санкционного режима. На подходе уже пятый пакет санкций, которые, по словам канцлера, "будут целенаправленно способствовать тому, чтобы россия почувствовала последствия этой войны и прекратила ее".
Будет ли эта поставка оружия или речь о приеме украинских беженцев или санкции, цель Берлина, откровенно заявил Олаф Шольц, состоит в том, чтобы "россия не победила в этой войне".
Напомним, ранее Олаф Шольц заявлял о необходимости положить конец немецкой зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно быстрее и предельно интенсивно.
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