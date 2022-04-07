ВСУ отбили девять атак россиян в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе по состоянию на утро 7 апреля.

Он сообщил, что россияне не смогли войти в Новотошковское, зато обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

Враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома. Под обстрелами находятся Лисичанск, Северодонецк, Новодружеск и Тошковка.

На линии фронта в общей сложности отражены девять атак врага: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть – автомобильной техники, четыре артиллерийские системы. Подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага, сообщил Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА призвал местных жителей уехать из области из-за угрозы нового еще более интенсивного наступления российских войск.