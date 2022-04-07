Динамо U-19 – Спортинг U-19. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала юношеской ЛЧ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок плей-офф 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов между португальским "Спортингом" и киевским "Динамо".

"Динамо" является постоянным участником Юношеской Лиги УЕФА, начиная с сезона 2015/16! На стадионе "Риасор" в Ла Корунье на стадии 1/16 украинцы одолели сверстников из "Депортиво" в серии пенальти. Теперь на пути киевлян стоят лиссабонцы. Как сложится судьба парней в соревновании на этот раз? Смогут ли они в тяжелый момент для страны подарить людям праздник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 7 апреля – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский