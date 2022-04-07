Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 7 апреля
Актуальная информация в контексте войны
ОП
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 7 апреля. Согласовано 10 гуманитарных коридоров:
Донецкая область:
▪ Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
На собственном транспорте и автобусами:
▪ Бердянск – Запорожье.
▪ Токмак – Запорожье.
▪ Мелитополь – Запорожье.
На собственном транспорте:
▪ Энергодар – Запорожье.
Луганская область:
▪ Северодонецк – Бахмут, место сборов: проспект Химиков, 28.
▪ Лисичанск – Бахмут, место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
▪ Попасная – Бахмут, место сборов: ул. Первомайская, 42.
▪ с. Горное – Бахмут, место сборов: ул. Гагарина, 13.
▪ Рубежное – Бахмут.
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