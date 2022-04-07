УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 7 апреля
В тренде

Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 7 апреля

Общие новости
(1 голосов)

Актуальная информация в контексте войны

Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 7 апреля

ОП

Новина українською

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 7 апреля. Согласовано 10 гуманитарных коридоров:

Донецкая область:

▪ Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

На собственном транспорте и автобусами:

▪ Бердянск – Запорожье.

▪ Токмак – Запорожье.

▪ Мелитополь – Запорожье.

На собственном транспорте:

▪ Энергодар – Запорожье.

Луганская область:

▪ Северодонецк – Бахмут, место сборов: проспект Химиков, 28.

▪ Лисичанск – Бахмут, место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

▪ Попасная – Бахмут, место сборов: ул. Первомайская, 42.

▪ с. Горное – Бахмут, место сборов: ул. Гагарина, 13.

▪ Рубежное – Бахмут.

Читайте такжеИрина Верещук рассказала, сколько людей за последний день удалось эвакуировать из горячих точек

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ирина Верещук Гуманитарные коридоры
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/vereschuk_iryna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...