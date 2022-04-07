В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"

Если вы думаете, что только на россии существуют замбированные пропагандой люди, то вы ошибаетесь.

Волосатая рука путинских глашатаев дотянулась и до соседних стран.

В Латвии мужчина вишел на одиночный пикет с флагом Украины.

На него тут же налетели агрессивные представители "аднавонарода".