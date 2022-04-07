В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"
Там тоже таких хватает.
Getty Images / Global Images Ukraine
Если вы думаете, что только на россии существуют замбированные пропагандой люди, то вы ошибаетесь.
Волосатая рука путинских глашатаев дотянулась и до соседних стран.
В Латвии мужчина вишел на одиночный пикет с флагом Украины.
На него тут же налетели агрессивные представители "аднавонарода".
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