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В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"

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Там тоже таких хватает.

В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Если вы думаете, что только на россии существуют замбированные пропагандой люди, то вы ошибаетесь.

Волосатая рука путинских глашатаев дотянулась и до соседних стран.

В Латвии мужчина вишел на одиночный пикет с флагом Украины.

На него тут же налетели агрессивные представители "аднавонарода".

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В статье: война с Россией
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