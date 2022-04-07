Как правильно считать орков - объясняет украинский солдат
Учимся считать.
Секрет стойкости украинского народа - мы никогда не теряем чувства юмора, даже в самые темные времена.
Вот и украинские солдаты, продолжая вести ожесточенные бои с рашистами, не забывают про позитив.
Чудесная считалочка от солдата ЗСУ сделает ваш день!
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