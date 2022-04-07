Как правильно считать орков - объясняет украинский солдат

Секрет стойкости украинского народа - мы никогда не теряем чувства юмора, даже в самые темные времена.

Вот и украинские солдаты, продолжая вести ожесточенные бои с рашистами, не забывают про позитив.

Чудесная считалочка от солдата ЗСУ сделает ваш день!