Почти 19 тысяч личного состава. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
По состоянию на утро 7 апреля
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной начиная с 24 февраля по утро 7 апреля. В скобках будут указаны потери врага за предыдущие сутки.
- личного состава – около 18900 человек (+300),
- танков ‒ 698 ед (+14),
- боевых бронированных машин ‒ 1891 ед (+30),
- артиллерийских систем – 332 ед,
- РСЗО - 108 ед (+1),
- средства ПВО - 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 135 ед,
- автомобильной техники - 1358 ед (+34),
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111 (+15)
- Специальная техника / special equipment - 25
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4
Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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