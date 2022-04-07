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Почти 19 тысяч личного состава. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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По состоянию на утро 7 апреля

Почти 19 тысяч личного состава. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной начиная с 24 февраля по утро 7 апреля. В скобках будут указаны потери врага за предыдущие сутки.

  • личного состава – около 18900 человек (+300),
  • танков ‒ 698 ед (+14),
  • боевых бронированных машин ‒ 1891 ед (+30),
  • артиллерийских систем – 332 ед,
  • РСЗО - 108 ед (+1),
  • средства ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 150 ед,
  • вертолетов – 135 ед,
  • автомобильной техники - 1358 ед (+34),
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111 (+15)
  • Специальная техника / special equipment - 25
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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