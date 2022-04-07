ВСУ уничтожили подполковника, который был военным комендантом Самары
Также воевал в Чечне и Сирии
В конце марта в Украине был убит подполковник российской армии Георгий Петрунин.
Как сообщают российские СМИ, он был военным комендантом Самары. Служил во 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
Указывается, что Петрунин ранее воевал в Чечне и Сирии. Активно участвовал в патриотической работе, был членом «Союза Бессмертные гусары», пишут сми.
48-летнего Петрунина уже похоронили в Волгограде, где у него остались жена и два сына.
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.04.2022 в 11:57
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