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ВСУ уничтожили подполковника, который был военным комендантом Самары

Общие новости
(2 голосов)

Также воевал в Чечне и Сирии

ВСУ уничтожили подполковника, который был военным комендантом Самары

Новина українською

В конце марта в Украине был убит подполковник российской армии Георгий Петрунин.

Как сообщают российские СМИ, он был военным комендантом Самары. Служил во 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.

Указывается, что Петрунин ранее воевал в Чечне и Сирии. Активно участвовал в патриотической работе, был членом «Союза Бессмертные гусары», пишут сми.

48-летнего Петрунина уже похоронили в Волгограде, где у него остались жена и два сына.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.04.2022 в 11:57
Треба писати не "поховали", а "закопали".
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