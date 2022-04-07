Арестович – о ситуации в Мариуполе, зоне ООС и других направлениях

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович продолжает держать украинский народ в курсе происходящего на фронте.

"Противник боится применять боевую авиацию на территории Украины, кроме как в зоне ООС. Больше всего событий и самые тяжелые бои на Луганщине (Рубежное, Попасная, Северодонецк) и в зоне ООС".

"Противник пытается развивать наступление с Изюма на юг в направлении Славянска и Краматорска и пытается окружить наши войска, но одержит там поражение, хоть это и будет непросто для нас. Также противник возобновил наступление в Мариуполе".