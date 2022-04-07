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Арестович – о ситуации в Мариуполе, зоне ООС и других направлениях

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Терапия на четверг

Арестович – о ситуации в Мариуполе, зоне ООС и других направлениях

ОП

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Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович продолжает держать украинский народ в курсе происходящего на фронте.

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"Противник боится применять боевую авиацию на территории Украины, кроме как в зоне ООС. Больше всего событий и самые тяжелые бои на Луганщине (Рубежное, Попасная, Северодонецк) и в зоне ООС".

"Противник пытается развивать наступление с Изюма на юг в направлении Славянска и Краматорска и пытается окружить наши войска, но одержит там поражение, хоть это и будет непросто для нас. Также противник возобновил наступление в Мариуполе".

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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