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Британия планирует отправить в Украину бронетехнику - The Times

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Британия планирует отправить в Украину бронетехнику - The Times

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Министерство обороны Британии рассматривает вариант отправки бронированного транспорта Украине. Как сообщает The Times, речь идет об автомобилях типа Mastiff или Jackal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.

"О дальнейшей поддержке (Украины - ред.), включая противотанковые и зенитные ракеты, Британия объявит в ближайшие дни", - отмечает The Times.

Mastiff с колесной формулой 6х6 предназначена для дорожного патрулирования, может перевозить до восьми военных плюс два члена экипажа. Максимальная скорость – 90 км/час, вооружение – 7,62-мм пулемет, крупнокалиберный 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет. Бронемашины оснащены дополнительной броней для обеспечения усиленной защиты от угроз.

Бронемашина машина Jackal предназначена для выполнения разведывательно-дозорных задач и огневой поддержки. Мобильная и скоростная машина, максимальная скорость – до 130 км/ч, вооружение – 12,7-мм пулемет, может перевозить четыре бойца плюс один член экипажа.

Британия планирует отправить в Украину бронетехнику - The Times - изображение 1

Ранее сообщалось, что Австралия отправит в Украину бронемашины Bushmasters.

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