Британия планирует отправить в Украину бронетехнику - The Times
В хозяйстве пригодится
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны Британии рассматривает вариант отправки бронированного транспорта Украине. Как сообщает The Times, речь идет об автомобилях типа Mastiff или Jackal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.
Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.
"О дальнейшей поддержке (Украины - ред.), включая противотанковые и зенитные ракеты, Британия объявит в ближайшие дни", - отмечает The Times.
Mastiff с колесной формулой 6х6 предназначена для дорожного патрулирования, может перевозить до восьми военных плюс два члена экипажа. Максимальная скорость – 90 км/час, вооружение – 7,62-мм пулемет, крупнокалиберный 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет. Бронемашины оснащены дополнительной броней для обеспечения усиленной защиты от угроз.
3 SCOTS hone their Infantry skills ahead of Iraq tour, including live firing training on their Mastiff and Foxhound armoured vehicles pic.twitter.com/wIQM6lE7QJ— British Army (@BritishArmy) November 26, 2017
Бронемашина машина Jackal предназначена для выполнения разведывательно-дозорных задач и огневой поддержки. Мобильная и скоростная машина, максимальная скорость – до 130 км/ч, вооружение – 12,7-мм пулемет, может перевозить четыре бойца плюс один член экипажа.
Ранее сообщалось, что Австралия отправит в Украину бронемашины Bushmasters.
Популярное сейчас
- Цитаишвили уехал в Польшу, Ворскла отпускает лидеров. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"
- Динамо U-19 - Спортинг U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской лиги УЕФА на 7 апреля 2022 года
- Россияне готовят аэродром в Тирасполе для приема самолетов - Генштаб ВСУ
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
Новости по теме
- 01:10 Украинские Для помощи нашему войску. США передали Украине сто дронов-камикадзе Switchblade
- 00:32 Украинские Зеленский о россиянах: Либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь неоправданные массовые убийства
- 23:51 Украинские YouTube заблокировал брифинг Захаровой. На россии очень возмущены