Британия планирует отправить в Украину бронетехнику - The Times

Министерство обороны Британии рассматривает вариант отправки бронированного транспорта Украине. Как сообщает The Times, речь идет об автомобилях типа Mastiff или Jackal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.

"О дальнейшей поддержке (Украины - ред.), включая противотанковые и зенитные ракеты, Британия объявит в ближайшие дни", - отмечает The Times.

Mastiff с колесной формулой 6х6 предназначена для дорожного патрулирования, может перевозить до восьми военных плюс два члена экипажа. Максимальная скорость – 90 км/час, вооружение – 7,62-мм пулемет, крупнокалиберный 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет. Бронемашины оснащены дополнительной броней для обеспечения усиленной защиты от угроз.

3 SCOTS hone their Infantry skills ahead of Iraq tour, including live firing training on their Mastiff and Foxhound armoured vehicles pic.twitter.com/wIQM6lE7QJ