Легендарный Буффон с подарком встретил юного беженца из Украины

Легендарный футболист и капитан "Пармы" Джанлуиджи Буффон нашел время, чтобы поддержать одну из семей украинских переселенцев.

Владу 12 и до начала войны он жил во Львове, а после атаки россии с мамой и младшей сестрой бежал в Италию - в Риме живет бабушка. Влад занимается футболом, и играет на позиции голкипера. Ему быстро нашли команду и взяли в школу Сан Паоло Остьенсе. В своем интервью юный футболист рассказал, что его кумир - Джанлуиджи Фуффон. Джиджи узнал об этом.

Капитан "Пармы" долго не думая, решил пригласить мальчика и его семью на стадион "Эннио Тардини". Перед матчем с "Комо" Влад познакомился с Буффоном и получил в подарок подписанную майку великого голкипера. Только посмотрите в эти счастливые глаза ребенка.