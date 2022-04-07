Легендарный Буффон с подарком встретил юного беженца из Украины
Эмоциональная встреча
Фото: parmacalcio1913.com
Легендарный футболист и капитан "Пармы" Джанлуиджи Буффон нашел время, чтобы поддержать одну из семей украинских переселенцев.
Владу 12 и до начала войны он жил во Львове, а после атаки россии с мамой и младшей сестрой бежал в Италию - в Риме живет бабушка. Влад занимается футболом, и играет на позиции голкипера. Ему быстро нашли команду и взяли в школу Сан Паоло Остьенсе. В своем интервью юный футболист рассказал, что его кумир - Джанлуиджи Фуффон. Джиджи узнал об этом.
Капитан "Пармы" долго не думая, решил пригласить мальчика и его семью на стадион "Эннио Тардини". Перед матчем с "Комо" Влад познакомился с Буффоном и получил в подарок подписанную майку великого голкипера. Только посмотрите в эти счастливые глаза ребенка.
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