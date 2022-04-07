В Украине арестовали более 18 тысяч вагонов российских и белорусских компаний
Нужно атаковать по всем фронтам.
Ukraine
Страны-агрессоры еще долго будут расплачиваться с Украиной за посягательство на ее территорию.
Однако, что-то наша страна может взять уже сейчас.
В офисе генпрокурора отчитались об аресте 17,8 тысяч вагонов, которые принадлежат российским и белорусским компаниям.
Арест наложен в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
Сообщается, что эти вагоны "использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности и которые судом арестованы как орудие преступления".
Сейчас стоит вопрос о конфискации этих вагонов в доход государства.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили подполковника, который был военным комендантом Самары
- Цитаишвили уехал в Польшу, Ворскла отпускает лидеров. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Вильярреал - Бавария 1:0. Видео гола и обзор матча
- Российские спецсилы, переодевшись в гражданское, награбили водку, гривны и технику, но были разбиты ВСУ
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
Новости по теме
- 01:10 Украинские Для помощи нашему войску. США передали Украине сто дронов-камикадзе Switchblade
- 00:32 Украинские Зеленский о россиянах: Либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь неоправданные массовые убийства
- 23:51 Украинские YouTube заблокировал брифинг Захаровой. На россии очень возмущены