В Украине арестовали более 18 тысяч вагонов российских и белорусских компаний

Страны-агрессоры еще долго будут расплачиваться с Украиной за посягательство на ее территорию.

Однако, что-то наша страна может взять уже сейчас.

В офисе генпрокурора отчитались об аресте 17,8 тысяч вагонов, которые принадлежат российским и белорусским компаниям.

Арест наложен в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Сообщается, что эти вагоны "использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности и которые судом арестованы как орудие преступления".

Сейчас стоит вопрос о конфискации этих вагонов в доход государства.