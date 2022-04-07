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В Украине арестовали более 18 тысяч вагонов российских и белорусских компаний

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Нужно атаковать по всем фронтам.

В Украине арестовали более 18 тысяч вагонов российских и белорусских компаний

Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Страны-агрессоры еще долго будут расплачиваться с Украиной за посягательство на ее территорию.

Однако, что-то наша страна может взять уже сейчас.

В офисе генпрокурора отчитались об аресте 17,8 тысяч вагонов, которые принадлежат российским и белорусским компаниям.

Арест наложен в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Сообщается, что эти вагоны "использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности и которые судом арестованы как орудие преступления".

Сейчас стоит вопрос о конфискации этих вагонов в доход государства.

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В статье: война с Россией
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