УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о начале войны
В тренде

Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о начале войны

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Благодаря этому мы не проиграли.

Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о начале войны

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса Президенту Алексей Арестович заявил, что в Украине понимали, когда начнется война, но намеренно об этом не сообщили.

"Почему нельзя было объявить в Украине, что россия точно нападет, даже когда мы знали об этом. Потому что начался бы массовый исход беженцев и они забили бы дороги. 8-9-10 миллионов людей. И армия не прошла бы в районы обороны. Это полный паралич дорог и очень желаемая ситуация для врага. В таком сценарии мы бы точно проигрывали войну и все Левобережье. С левого берега на правый всего 50 мостов в Украине, мы бы никаким образом не справились с этой ситуацией. Единственный выход - танками давить и расстреливать людей, чтобы пройти мосты. А тепер думайте, какое решение нужно было принять", - рассказал Арестович в инервью каналу ISLND TV.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Арестович
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
07.04.2022 в 13:13
люся не коси под дурака
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...