Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о начале войны

Советник главы Офиса Президенту Алексей Арестович заявил, что в Украине понимали, когда начнется война, но намеренно об этом не сообщили.

"Почему нельзя было объявить в Украине, что россия точно нападет, даже когда мы знали об этом. Потому что начался бы массовый исход беженцев и они забили бы дороги. 8-9-10 миллионов людей. И армия не прошла бы в районы обороны. Это полный паралич дорог и очень желаемая ситуация для врага. В таком сценарии мы бы точно проигрывали войну и все Левобережье. С левого берега на правый всего 50 мостов в Украине, мы бы никаким образом не справились с этой ситуацией. Единственный выход - танками давить и расстреливать людей, чтобы пройти мосты. А тепер думайте, какое решение нужно было принять", - рассказал Арестович в инервью каналу ISLND TV .