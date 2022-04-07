Мэр Днепра рекомендует женщинам, детям и пожилым людям выехать из города
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Филатов
По словам мэра Днепра Бориса Филатова, те жители города, которые не задействованы в работе критической инфраструктуры или промышленных предприятий, а также те, кто не интегрирован в экономику, должны выехать в более безопасное место.
Тем людям, которые выехали в Днепр из Донецкой и Луганской области, Филатов рекомендует также не задерживаться, использовать город как хаб и ехать дальше – на Запад Украины, где безопаснее.
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При этом выехавших жителей Днепр Борис Альбертович призвал не возвращаться, ведь в апреле может начаться наступление россиян на востоке Украины.
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