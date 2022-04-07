Арестович назвал причину нечеловеческих зверств солдат рф в Буче

Зверства восточных фашистов в Буче уже стали визитной карточкой кровавого режима путина для всего цивилизованного мира.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович изложил версию происходившего в городе-герое.

"Вони (рашисты) приехали, встали. Они были шокированы тем, что им не удалось взять Киев, ведь там собралась практически вся "элита" - полк имени Ахмата Кадырова, 45 бригада специально назначения, элита ВДВ, 14 бригада спецназначения, морская пехота, вот это вот все. Они тут получили конкретно, не смогли пройти к Киеву и выйти не смогли. Долгое время они зверели от потерь, но держались. Вот почему командиры любой армии не позволяют солдатам мародерить? Человек, который думает о том, как своровать - уже не понимает, для чего ему идти под пули. Командирам может быть наплевать на гражданских, на изнасилованных детей, на все. Но они пресекают это, чтобы просто не началась анархия и их самих не прирезали ночью. И если все это произошло - значит командиры - а такой разномастной, но "элитной" компанией командовал минимум генерал-лейтенант - это разрешили.

Скорее всего, там произошло следующее. Командиры получили приказ уходить и говорят солдатам: так, ребята, мы уходим, мы сюда больше не вернемся, потому посмотрите на наших пацанов - и отомстите всем. Потому что с военной точки зрения - это потеря управления. Или РАЗРЕШЕНИЕ это делать", - сказал Арестович.